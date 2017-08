Podcast: Het nieuwe gadgetseizoen wordt in Berlijn geopend

Klik hier om de aflevering als mp3 te downloaden (6,9 MB) of luister hieronder via Soundcloud.

IFA 2017

Ieder jaar komen grote techbedrijven samen op de gadgetbeurs IFA in Berlijn, waar de nieuwste gadgets worden getoond. Dit jaar lijkt de LG V30-smartphone de grootste naam, maar wat kunnen we nog meer van het evenement verwachten? En hoe groot is de rol van wearables dit jaar?

HTC en Vive

Techbedrijf HTC heeft het moeilijk, en daarom zou er worden gesproken over de verkoop van VR-divisie Vive. Is dat slim, of zou HTC beter zijn smartphonetak weg kunnen doen?

