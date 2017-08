'Apple onthult in september Apple TV met 4K- en HDR-ondersteuning'

Dat meldt Bloomberg donderdag op basis van ingewijden. Het apparaat zou gelijktijdig met de nieuwe iPhones en de Apple Watch gepresenteerd worden. Ook zou het bedrijf een nieuwe versie van zijn TV-app aan het testen zijn.

Volgens de bronnen zou Apple in gesprek zijn met filmstudio's over het aanleveren van 4K-versies van hun films aan iTunes. Daarnaast wordt er gesproken over 4K-ondersteuning met bedrijven die al apps hebben op de Apple TV. Onder meer Vevo en Netflix ondersteunen de resolutie al.

Er kwamen eerder ook al geruchten over een Apple TV met 4K en HDR bovendrijven. Begin augustus verschenen er aanwijzingen voor een dergelijk apparaat in de software van de HomePod-luidspreker van Apple.

Daarnaast werden er in juli enkele films in iTunes gemarkeerd met 4K en HDR. Vooralsnog zijn video's om iTunes maximaal in 1080p-resolutie, of full-hd, te koop en te huur.