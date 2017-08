'Ingenieurs van Tesla waren bezorgd om veiligheid Autopilot'

Dat schrijft The Wall Street Journal donderdag op basis van ingewijden. De ingenieurs dachten niet dat het systeem al klaar was om veilig een auto te kunnen besturen.

Musk besloot de Autopilot neer te zetten als een "volledig zelfrijdende oplossing". Volgens de krant was dat een reden voor diverse werknemers om op te stappen. Onder meer Sterling Anderson, die het hoofd van het Autopilot-team was, vertrok om die reden twee maanden na de aankondiging.

Ook waarschuwde Evan Nakano, op dat moment het hoofd van systeemontwerp en ingenieur, dat de Autopilot nog niet klaar was. Hij schreef dat de ontwikkeling ervan gebaseerd was op "roekeloze beslissingen die mogelijk de leven van klanten in gevaar brengen", aldus een document dat The Wall Street Journal in handen heeft.

Ongeval

In mei 2016 overleed de 40-jarige Joshua Brown bij een ongeluk toen hij de Autopilot gebruikte. Hij botste tegen een vrachtwagen op een snelweg in Florida en was op slag dood.

In januari zei de National Highway Traffic Safety Administration dat er geen problemen waren met het systeem. De Autopilot zou de kans op een botsing zelfs verlagen met 40 procent. Er wordt echter nog steeds onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk.