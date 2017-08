Google-zuster Waymo test zelfrijdende auto's in 'nepstad'

Het bedrijf gebruikt de omgeving, met de naam Castle, om de robotauto's herhaaldelijk in moeilijke situaties te brengen. Dat schrijft The Atlantic in een uitgebreid artikel over de ontwikkelingen bij Waymo.

Castle ligt in de buurt van San Francisco en bevat onder meer wegen, stoepen en rotondes, maar geen gebouwen. Assistenten rijden in 'normale' auto's, op fietsen of lopen rond als voetgangers om realistische verkeersscenario's te simuleren.

In de nepstad kunnen de Google-auto's onder meer worden geconfronteerd met bijzondere situaties, die ze tijdens normale praktijktests weinig tegenkomen. Zo is een rotonde met meerdere rijstroken geïnstalleerd, nadat een autonome auto daar in de stad Phoenix moeite mee had.

Simulaties

Waymo test zijn auto's niet alleen op de openbare weg en in het Castle-gebied, maar ook in digitale simulaties. Daar kunnen moeilijke verkeerssituaties duizenden keren worden herhaald met kleine wijzigingen. Analisten bekijken vervolgens wanneer de auto's het moeilijk hadden, door bijvoorbeeld te zoeken naar gevallen waarin de auto bijzonder hard remt, of ongewoon lang stilstaat.

Van alle techbedrijven die werken aan zelfrijdende auto's, wordt Waymo doorgaans gezien als meest geavanceerde. Het bedrijf heeft het meeste kilometers afgelegd op openbare wegen en er hoeft nu al weinig te worden ingegrepen door menselijke controlechauffeurs, ongeveer eens per achtduizend kilometer.