Facebook versnelt ontwikkeling hardware onder nieuwe leider

Het sociale netwerk bevestigde woensdagnacht aan Business Insider dat Bosworth is aangesteld in de nieuwe toppositie. Eerder hadden de verschillende hardwareteams geen centrale leider.

"Door deze teams dichter bij elkaar te brengen kunnen we nog sneller vooruit bewegen, terwijl we blijven investeren in ons tienjarenplan", aldus een woordvoerder.

Bosworth werkt al sinds 2006 bij Facebook, en droeg onder meer bij aan de ontwikkeling van de nieuwsfeed. In de afgelopen jaren was hij hoofd van de advertentietak van Facebook.

Aloha

Momenteel zijn de VR-brillen van Facebook-dochter Oculus het enige hardwareproduct dat het bedrijf verkoopt. Onder 'project Aloha' moet dat aantal echter rap groeien, stellen bronnen tegen Business Insider.

De bronnen bevestigen eerdere berichten over de ontwikkeling van een slimme speaker met touchscreen. Dat apparaat wordt al door werknemers van Facebook getest en zou in mei 2018 moeten verschijnen voor rond de 500 dollar (420 euro). De speaker moet concurreren met de Echo Show van Amazon (zie foto), die al verkrijgbaar is in de VS.

Facebook zou zich bewust zijn van privacyzorgen rond het sociale netwerk, en zou daarom nieuwe strategieën ontwikkelen om het apparaat aan de man te brengen. Zo zou hij bijvoorbeeld kunnen worden gericht op ouderen die met hun familie willen communiceren, of zou hij onder een aparte merknaam kunnen worden verkocht.

Naast het videochatapparaat zou Facebook ook werken aan een slimme speaker zonder scherm, een 360-gradencamera en futuristische wearables als slimme brillen en kettingen. De ontwikkeling daarvan lijkt zich echter nog in een minder ver stadium te bevinden.