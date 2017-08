Duitsland verplicht ethische regels voor zelfrijdende auto's

Dat heeft het Duitse ministerie van Transport besloten in regels die woensdag zijn gepresenteerd. De nieuwe richtlijnen beschrijven ethische regels rondom zelfrijdende auto's.

In de regels legt Duitsland vast dat het beschermen van mensen de hoogste prioriteit heeft als een ongeluk dreigt. De software van zelfrijdende auto's moet zo ingesteld zijn dat het verwonden of doden van mensen 'te allen tijde' voorkomen wordt.

De auto bepaalt zelf welke actie zorgt dat mensen het minste letsel oplopen. Het kan gebeuren dat de auto in plaats daarvan bijvoorbeeld dieren of gebouwen raakt. De software mag zijn handeling niet bepalen op basis van leeftijd, sekse of fysieke conditie van mensen, aldus het Duitse ministerie.

Ethische vraagstukken

Duitsland stelt nieuwe richtlijnen op, omdat de komst van zelfrijdende auto's nieuwe ethische kwesties opwerpt. Zo moet bepaald worden of de 'bestuurder' of de autofabrikant schuldig is na een ongeval.

Eerder dit jaar voerde Duitsland een wet in die bepaalt dat er voorlopig altijd een bestuurder achter het stuur van een zelfrijdende auto moet zitten, om in te grijpen als de situatie daarom vraagt.