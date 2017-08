Hacken consumentenrobots 'gevaarlijk makkelijk'

Dat zeggen onderzoekers van beveiligingsbedrijf IOActive tegen Bloomberg.

Het bedrijf vond kwetsbaarheden in industriële robotarmen van het Amerikaanse Universal Robots, de Alpha 1 en Alpha 2 van het Chinese UBTech Robotics en de bekende robots Pepper en NAO van het Japanse SoftBank.

De wetenschappers wisten de Alpha 2-robot van UBTech zo te hacken, dat die gewapend met een schroevendraaier een tomaat te lijft gaat. De robot wordt vooral verkocht als speelgoed.

​

De software van thuisrobots Pepper en NAO van SoftBank hadden kwetsbaarheden die spionage mogelijk maakten. De onderzoekers konden de camera's en microfoons van de robots inschakelen en de beelden ongemerkt naar een server uploaden.

Zorgwekkend

Het meest zorgwekkend vinden de onderzoekers echter de kwetsbaarheden in de robotarmen van Universal Robots. Die robots worden gebruikt in fabrieken om bijvoorbeeld te lassen, verf te spuiten of dingen in elkaar te zetten.

Hoewel de armen nadrukkelijk ontworpen zijn om zonder beveiligingskooi naast mensen te werken, kunnen de veiligheidsbeperkingen door de onderzoekers op afstand worden uitgeschakeld.

Zo zouden de robotarmen kunnen worden ingesteld om mensen te verwonden. De robotarmen zijn volgens IOActive krachtig en groot genoeg om zelfs op lage snelheden een schedelfractuur te veroorzaken.

Strengere eisen

Hoewel de onderzoekers in veel gevallen toegang moeten hebben tot hetzelfde netwerk als de robots om die te hacken, roept IOActive op om robots van alle kalibers beter te controleren.

"Als wij van deze kwetsbaarheden weten, is er een kans dat we niet de enigen zijn", zegt beveiligingshoofd van IOActive Lucas Apa. "We zitten nog in de begindagen van de robotica, maar als die groeit willen we zeker zijn van een veilige toekomst.

IOActive heeft de betrokken bedrijven in januari van dit jaar al op de hoogte gesteld van de kwetsbaarheden. Een half jaar later zijn de lekken nog steeds niet gedicht, waardoor het beveiligingsbedrijf de noodzaak zag zijn onderzoek openbaar te maken.

Experts bezorgd

Een grote groep bestuurders van robotbedrijven waarschuwde dit weekend nog in een open brief over de gevaren van 'killer robots'.

De experts vragen de Verenigde Naties in die brief om actie te ondernemen om oorlogsrobots een halt toe te roepen. "Dodelijke autonome wapens dreigen de derde revolutie in oorlogsvoering te worden", staat in de brief.