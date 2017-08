Camera-wearable kan livestreamen vanaf een ketting

De FrontRow heeft een 8 megapixel-camera aan de achterkant en een 5-megapixel-camera aan de voorkant. De wearable is bedoeld om aan een ketting te dragen, zodat gebruikers snel een foto of video kunnen maken vanuit hun gezichtspunt.

Het is bijvoorbeeld mogelijk om een livestream op Facebook of YouTube uit te zenden. Dat houdt het apparaat volgens de makers tot twee uur vol, voordat de accu leeg is. De FrontRow kan foto's en video's achter elkaar plakken om er een langer overzichtsfilmpje van de afgelopen twaalf uur van te maken. In standby-stand zou FrontRow het zeventig uur volhouden.

De wearable heeft een ronde vorm met een touch-display van 2-inch en een resolutie van 640 bij 572 pixels. FrontRow werkt met een aangepaste versie van Android en is via een app aan een iPhone of Android-telefoon te koppelen.

FrontRow komt er in twee kleuren. Op dit moment is alleen de zwarte versie via de website van de makers verkrijgbaar voor 400 dollar. Over een maand komt daar een roségouden variant bij.

Streamcam

FrontRow is niet de enige camera voor op de borst. Kickstarterproject Streamcam van ontwikkelaar Shonin belooft bijvoorbeeld ook livestreams op Facebook en Instagram. De makers omschrijven het product zelf als een beveiligingscamera. Op Kickstarter heeft Shonin al bijna 120.000 dollar opgehaald.