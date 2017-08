DJI voorziet drones van privémodus

De toevoeging lijkt een reactie te zijn op privacyzorgen rond het bedrijf, meldt The Verge dinsdag. Het Amerikaanse leger stopte onlangs bijvoorbeeld tijdelijk met het gebruik van DJI-apparatuur, vanwege zorgen over cyberkwetsbaarheden.

In de privémodus is het nog wel mogelijk om video van de drone naar een mobiel apparaat te streamen, maar worden verder geen gegevens meer via internet gedeeld met DJI of anderen. Ook streamen naar videosites is in de privémodus dus niet mogelijk.

DJI waarschuwt dat de functie niet beschikbaar zal zijn op plekken waar lokale wetgeving vereist dat drones een internetverbinding hebben. Volgens de dronemaker is de functie vooral geschikt voor gebruikers met "verhoogde databeveiligingsbehoeften".

De functie wordt in de komende weken toegevoegd via een software-update.