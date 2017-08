'Elektrische vrachtwagen Tesla wordt zelfrijdend'

Dat meldt Reuters donderdag op basis van e-mails tussen Tesla en een agentschap in de staat Nevada dat tests met zelfrijdende auto's moet goedkeuren.

Een woordvoerder van de Californische evenknie van dat agentschap zegt dat woensdag is vergaderd met Tesla over elektrische vrachtwagens. Tesla zelf wilde niet reageren op het bericht, maar maakte in april al wel bekend dat wordt gewerkt aan een elektrische vrachtwagen.

Toen werd echter niet vermeld dat deze zelfsturend zou zijn. Uit de e-mails die Reuters zag blijkt dat Tesla "zonder een persoon in het voertuig" wil kunnen rijden in colonneformatie.

Platooning

Verschillende startups en automakers onderzoeken de mogelijkheid om zelfrijdende auto's en vrachtwagens te laten 'platoonen', zoals de techniek wordt genoemd. In 2015 werd in Nederland al eens een test uitgevoerd met platooning, al werden toen vrachtwagens gebruikt die niet geheel zelfrijdend waren.

Het is nog onduidelijk wat de actieradius van de Tesla-vrachtwagen zou zijn. Volgens wetenschappers is het lastig om zware vrachtwagens ver te laten rijden op één acculading, zoals Tesla bij zijn personenauto's al wel is gelukt.

Tesla-directeur Elon Musk zei eerder dat de elektrische vrachtwagen in september zal worden onthuld.