Apple TV met 4K en HDR verschijnt in software van Apple-speaker

Dat schrijft iOS-ontwikkelaar Guilherme Rambo op Twitter. Hij vond in de code van de software enkele regels die wijzen op een nieuwe Apple TV die HDR en 4K ondersteunt.

In de software vond de ontwikkelaar naast '4KHDR' ook tekstregels die wijzen op de komst van 'HDR10' en 'Dolby', wat allebei vormen van HDR (High Dynamic Range) zijn. De huidige Apple TV toont video in een maximale resolutie van 1080p, ofwel full hd.

In 4K-beelden wordt een vier keer hogere resolutie getoond dan in full hd. Video's zijn daarmee een stuk scherper. Met HDR ligt het kleurbereik en contrast hoger dan bij normale televisies. Een HDR-tv kan bijvoorbeeld een grotere scheiding tonen tussen diepe zwarten en felle kleuren.

Het is niet voor het eerst dat er geruchten opduiken over een Apple TV met 4K en HDR. In februari schreef Bloomberg al dat Apple aan een 4K-versie van de Apple TV werkte. In juli werden enkele films in iTunes gemarkeerd met 4K en HDR, al zijn iTunes-video's vooralsnog maximaal in 1080p-resolutie te koop en te huur.

Aanwijzingen in HomePod

De software van de HomePod verklapte eind vorige maand ook al informatie over de nog onaangekondigde iPhone 8.

De telefoon was op een afbeelding te zien met een nagenoeg randloos ontwerp, met alleen aan de bovenkant een iets dikkere rand. Ook verwijst de software naar een gezichtsscanner voor de nieuwe iPhone, waarmee de telefoon kan worden ontgrendeld.

Eerder dit jaar kondigde Apple zijn slimme HomePod-speaker aan. Het apparaat gebruikt de virtuele assistent Siri om stemcommando's te verwerken. Er is software voor de speaker vrijgegeven aan ontwikkelaars om mee te experimenteren.