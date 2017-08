'Apple werkt aan Apple Watch met ondersteuning voor mobiel internet'

Dat schrijft het doorgaans betrouwbare Bloomberg op basis van ingewijden. De Apple Watch Series 3 zou in het laatste kwartaal van 2017 worden uitgebracht. Apple presenteert het slimme horloge mogelijk in september met de nieuwe iPhones.

Ten minste een paar van de nog onaangekondigde Apple Watch-modellen zouden een LTE-chip krijgen. Daarmee verbindt de smartwatch met mobiel internet, zonder tussenkomst van een iPhone. De modems worden volgens de bronnen door Intel geleverd. Dit bedrijf produceerde vorig jaar al modems voor de iPhone. De belangrijkste leverancier voor dit soort chips was altijd Qualcomm, maar Apple ligt met het bedrijf in de clinch in verschillende patentzaken.

De huidige Apple Watches kunnen alleen van internetfuncties gebruikmaken als hij draadloos verbonden is met een iPhone. Dat zou met de komende versie niet langer nodig zijn. De drager kan dan bijvoorbeeld liedjes downloaden en tweets ontvangen, ook als er geen gekoppelde iPhone in de buurt is.

De Apple Watch Series 2 verscheen vorig jaar. Dat model kreeg voor het eerst een gps-chip, zodat hardlopers hun afstand konden meten zonder hun telefoon mee te nemen. Geruchten gaan dat Apple toen al een modem wilde inbouwen, maar dat dat niet doorging door problemen met de accuduur.

Nieuw ontwerp

Naast ondersteuning voor mobiele netwerken zou Apple ook een nieuw ontwerp lanceren voor de Apple Watch. Dat schrijft de bekende Apple-blogger John Gruber op basis van een anonieme bron. Over een nieuw design wordt al langer gesproken.