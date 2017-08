'Elon Musk gaat eigen Hyperloop maken'

Dat meldt Bloomberg vrijdag op basis van ingewijden.

De Tesla- en SpaceX-topman introduceerde zijn visie voor het vervoerssysteem in 2012. De Hyperloop is een soort hogesnelheidstrein waarmee passagiers op topsnelheid worden vervoerd in zwevende 'pods'. De trein moet een topsnelheid van 1.200 kilometer per uur krijgen door gebruik te maken van vacuumbuizen. Het bouwen van het systeem liet Musk aan andere bedrijven over.

In juli zei Musk echter op Twitter dat hij "verbale toestemming van de overheid" had gekregen om een Hyperloop te bouwen, waarmee passagiers in 29 minuten tussen New York en Washington D.C. kunnen reizen. Deze Hyperloop moet in een tunnel komen, die gemaakt wordt door Musks eigen Boring Company.

Veel startups die zelf een variant van de hogesnelheidstrein maken hoopten dat Musk een van hen zou kiezen om de Hyperloop te bouwen. Maar volgens een bron dicht bij Musk is hij van plan om het gehele systeem zelf te maken.

Handelsmerk

Musk heeft ook een handelsmerk op de naam Hyperloop. Daardoor kunnen andere bedrijven deze term niet gebruiken. Zowel Hyperloop Transportation Technologies en Hyperloop One diende in 2015 een aanvraag in voor het handelsmerk, maar die zijn vooralsnog geschorst.