'Nederlandse zonnepanelen kwetsbaar voor hackers'

Dat stelt beveiligingsonderzoeker Willem Westerhof van ITsec tegenover de Volkskrant.

De omvormers van veel zonnepanelen in Nederland zouden slecht zijn beveiligd. Het gaat om omvormers van marktleider SMA. Gebruikers worden niet gevraagd om het standaardwachtwoord te wijzigen, waardoor een hacker vaak makkelijk kan inloggen.

De onderzoeker spreekt daarnaast van een "heel scala aan kwetsbaarheden". De omvormers zijn bijvoorbeeld vatbaar voor brute force-aanvallen, waarbij kort achter elkaar met veel mogelijke wachtwoorden wordt geprobeerd in te loggen.

De apparaten zijn bovendien beveiligd door één superwachtwoord van de leverancier. Bemachtigt een hacker die, dan geeft dit in één klap toegang tot alle omvormers.

Door de beveiligingslekken is het volgens Westerhof mogelijk om de omvormers op afstand uit te schakelen. Door in één keer meerdere omvormers uit te zetten, zou de stroomvoorziening van miljoenen huishoudens kunnen wegvallen.

Netbeheerder

Een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken zegt dat er contact is met Westerhof over zijn onderzoek en kijkt of het nodig is om de beveiliging te verbeteren. Daarvoor is contact met netbeheerder Tennet.

Tennet stelt in een verklaring voorbereid te zijn op extreme situaties.