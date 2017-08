'Uber verhuurde in Singapore bewust onveilige auto's aan chauffeurs'

Dat meldt The Wall Street Journal op basis van interne e-mails en documenten die de krant in handen heeft.

De auto werd teruggeroepen door Honda. De managers van Uber in Singapore waren hiervan op de hoogte, maar kochten toch ruim duizend Vezels. De auto's werden tien maanden nadat ze waren teruggeroepen nog aan chauffeurs verhuurd, zonder dat ze gerepareerd waren.

Nadat een van de auto's in brand vloog tijdens het rijden, wilde Uber de voertuigen deactiveren. De Honda Vezels moesten op straat blijven staan, terwijl er gewacht werd op vervangende onderdelen. Hier was toestemming van de autoriteiten van Singapore voor nodig.

"Na de brand ondernamen we snel actie om het probleem op te lossen", aldus een woordvoerder van Uber. "Maar we erkennen dat we meer hadden kunnen doen." Het is onduidelijk of het Amerikaanse hoofdkantoor van Uber op de hoogte was van het terugroepen van de Honda Vezel.

De voormalige CEO van Uber, Travis Kalanick, weigert om te reageren op de berichtgeving.

Verhuren

Uber besloot om in Singapore auto's te verhuren nadat het moeilijk bleek om chauffeurs te vinden. De kosten om daar een auto te bezitten bleken voor veel mensen te hoog.

Uber kocht weinig van deze auto's via officiële verkopers van Honda en Toyota. In plaats daarvan werd er gekozen voor een aantal importeurs. De auto's zouden via die kanalen 12 procent goedkoper zijn. Maar in die markt zou het moeilijk zijn om de regels over onder meer veiligheid te handhaven.

Uber zei tegen zijn chauffeurs dat de auto's die zij huurden in "perfecte staat" waren.