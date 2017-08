'Xiaomi grootste wearablemaker ter wereld'

Dat blijkt uit onderzoek van Strategy Analytics.

Xiaomi verkocht 3,7 miljoen wearables, 700.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daardoor streeft de fabrikant Fitbit en Apple voorbij om de grootste verkoper van wearables ter wereld te worden.

In totaal werden er 21,6 miljoen wearables verkocht tijdens het tweede kwartaal. Dat is een stijging van 8 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2016. De vraag naar goedkope fitness-wearables in China en premium smartwatches in de Verenigde Staten zijn de voornaamste oorzaken van de groei.

Fitbit

Fitbit verscheepte in het afgelopen kwartaal 3,4 miljoen wearables, wat het bedrijf een marktaandeel van bijna 16 procent opleverde. Dat is ongeveer de helft minder dan een jaar geleden, toen het bedrijf nog een marktaandeel van 29 procent had.

Apple verkocht 2,8 miljoen wearables in de afgelopen drie maanden, 56 procent meer dan in dezelfde periode in 2016. "Apple is zijn toppositie op het gebied van wearables kwijtgeraakt aan Xiaomi vanwege een gebrek aan fitnesstrackers", stelt Cliff Raskind, directeur van Strategy Analytics.