Fitbit-smartwatch volgens CEO op schema voor aankomend najaar

Dat stelt CEO James Park tijdens de bekendmaking van de kwartaalcijfers van het bedrijf.

Park laat weten dat het slimme horloge van Fitbit "op schema" ligt om nog voor het Amerikaanse feestdagenseizoen te verschijnen. Die periode begint eind november.

Over de smartwatch van Fitbit zijn nog weinig concrete details bekend, behalve dat het apparaat een eigen appwinkel krijgt, zodat ontwikkelaars zelf apps ervoor kunnen maken. De software van het horloge wordt ontwikkeld door voormalig smartwatchfabrikant Pebble, dat sinds vorig jaar in handen is van Fitbit.

Tegenvallend kwartaal

Uit de financiƫle cijfers blijkt verder dat Fitbit afgelopen kwartaal 3,4 miljoen wearables verkocht. Dat is weliswaar veertien procent meer dan in de drie maanden ervoor, maar veertig procent minder vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden.

Fitbit boekte afgelopen kwartaal een omzet van ruim 353 miljoen dollar, vergeleken met ruim 586 miljoen dollar in datzelfde kwartaal in 2016. Het nettoverlies kwam uit op 58,2 miljoen dollar. In dezelfde periode het jaar ervoor boekte Fitbit nog een winst van 6,3 miljoen dollar.