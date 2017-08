'Moederbedrijf Snapchat wil maker selfiedrone overnemen'

Dat vertellen ingewijden aan The Information. Snap en Zero Zero Robotics zouden in overleg zijn, maar het is onduidelijk hoe ver deze gesprekken precies zijn gevorderd.

De dronefabrikant maakt op het moment de Hover Camera Passport, een drone die alleen in de Apple Store wordt verkocht. Dit apparaat volgt zijn gebruiker automatisch, zodat er foto’s en video’s gemaakt kunnen worden. Daarvoor gebruikt de drone een 13 megapixel-camera die 4K-beelden kan filmen.

Spectacles

Dit is niet voor het eerst dat het sociale netwerk interesse toont in hardware. Eerder bracht Snap de Snapchat Spectacles op de markt. Deze bril filmt alles dat de gebruiker ziet, om dit vervolgens op Snapchat te plaatsen.

Snap heeft nog niet op de geruchten gereageerd. De dronefabrikant ontkent dat ze op het punt staan te worden overgenomen.