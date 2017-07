Apple haalt iPod Nano en iPod Shuffle uit de handel

Een woordvoerder van Apple bevestigt tegenover The Verge dat de twee muziekspelers uit de handel worden gehaald. De twee iPods waren de laatste modellen die geen internetverbinding ondersteunden.

De iPod Nano en Shuffle werden in 2005 geïntroduceerd. De Nano heeft sinds 2012 geen echte updates meer gehad. In 2015 werd het apparaat echter nog wel in nieuwe kleuren geïntroduceerd. De iPod Shuffle kreeg in 2010 voor het laatst een nieuw uiterlijk. Ook dit apparaat werd later nog beschikbaar in nieuwe kleuren.

De iPod Touch blijft als enige overgebleven iPod nog wel in de handel. De opslagcapaciteit van het apparaat is verdubbeld tot 32 GB en 128 GB. Eerder was er ook een variant van 16 GB, maar ook die is uit de handel gehaald.