Oculus toont VR-handschoenen in nieuwe video

Op de handschoenen lijken sensoren te zitten, die bewegingen van individuele vingers vastleggen. Hierdoor bewegen virtuele handen op exact dezelfde wijze.

Facebook-CEO Mark Zuckerberg plaatste in februari al een foto op zijn Facebook-tijdlijn, waarin hij dezelfde handschoenen droeg. Daarbij was hij omsingeld door sensoren die waarschijnlijk de handschoenen in de gaten hielden.

Volgens Zuckerberg is het mogelijk om met de handschoenen in VR te typen op een virtueel toetsenbord, of om net als Spider-Man een web af te schieten.

Het is nog niet bekend of Oculus de handschoenen wil verkopen. Het betreft op het moment een prototype van de onderzoeksdivisie van het bedrijf.

Oculus Touch

Oculus verkoopt op het moment de Touch-controllers voor virtual reality. Deze gebruiken fysieke knoppen en aanraakvlakken om vingerposities te voorspellen, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld in virtual reality met handen te wijzen. Met de Touch kunnen echter enkel een aantal type handbewegingen in de gaten worden gehouden.

Concurrent HTC werkt samen met gamebedrijf Valve aan eigen handschoenen, die ook vingerbewegingen volgen en tonen in virtual reality.