Musk claimt 'mondelinge toestemming' voor Hyperloop-tunnel VS

Musk zegt via Twitter dat hij 'verbale toestemming' van de Amerikaanse overheid heeft gekregen om de tunnel te maken.

Formele toestemming moet Musk nog krijgen, maar hij zegt optimistisch te zijn die snel te krijgen. Een woordvoerder van het Witte Huis zegt dat de Amerikaanse regering "positieve gesprekken" met Musk heeft gevoerd, maar wil verder niks kwijt tegenover Bloomberg.

Woordvoerders van verschillende lokale en regionale overheidsagentschappen zeggen tegen The Guardian dat zij niks hebben gehoord van Musk en dat er nog lang geen sprake is van formele toestemming.

De tunnel moet van New York via de steden Philadelphia en Baltimore naar de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. lopen. De volledige reis per Hyperlooptrein duurt volgens Musk 29 minuten. De trein moet een snelheid van zo'n 1.200 kilometer per uur gaan rijden.

Ter vergelijking: wie met de auto gaat is zo'n vier uur onderweg, de reguliere trein doet ruim tweeënhalf uur over de reis en zelfs het vliegtuig is met een klein uur vliegtijd langer onderweg.

Record

Volgens Musk komen de stations van zijn Hyperloop-tunnel in elke stad in het centrum te liggen, met meerdere toegangsliften in elke stad. New York en Washington D.C. liggen zo'n 350 kilometer uit elkaar, inclusief stops in de twee tussenliggende steden zou de tunnel een kleine 400 kilometer lang moeten worden.

Als de tunnel inderdaad volledig ondergronds komt te liggen, zou dat een absoluut record zijn. Momenteel is de Gotthard-basistunnel in Zwitserland langste treintunnel ter wereld, met een lengte van 57 kilometer. De bouw van die tunnel heeft zo'n zeventien jaar geduurd.

Hyperloop

Musk deelde zijn concept van de Hyperloop in 2013, maar zei zelf geen tijd te hebben om de hogesnelheidstrein te ontwikkelen. Het concept is daarom open source en tal van bedrijven en technische universiteiten werken sindsdien aan een Hyperloop-trein.

Hoewel de aanpak onderling verschilt, draait het systeem in alle gevallen om een trein die door een vacuüm of bijna-vacuüm buis rijdt. Door het gebrek aan luchtweerstand moet de hoge snelheid van 1.200 kilometer per uur worden bereikt.

The Boring Company

Eind 2016 richtte Musk het bedrijf The Boring Company op. Met het bedrijf wil Musk zowel tunnels voor de Hyperloop boren, als tunnels voor Tesla-auto's.

Musk ziet het voor zich dat die auto's via speciale liften in de tunnel worden getild, om vervolgens met een slee ondergronds te worden vervoerd. Het eerste traject van die 'ondergrondse snelweg' wil Musk aanleggen in Los Angeles, om zo fileproblemen tegen te gaan.