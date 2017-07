Startup maakt goedkope AR-bril voor iPhone

Bij augmented reality worden virtuele objecten binnen de echte wereld geplaatst. Gebruikers kunnen dat bekijken via het scherm van hun telefoon, maar ook via een bril met vaak transparante glazen.

Zulke brillen zijn vooralsnog echter erg prijzig. Zo kost de bekende Microsoft HoloLens 3.000 dollar.

Startup Mira verkoopt zijn AR-bril Prism voor 99 dollar. De bril heeft geen eigen scherm of projector, maar gebruikt in plaats daarvan een iPhone als aandrijving.

Transparant vizier

De iPhone zit in de bril vlak boven de ogen van de gebruiker, het beeld wordt vervolgens gereflecteerd via een transparant vizier dat voor de ogen hangt.

De Prism-bril werkt daarbij vergelijkbaar als goedkope VR-brillen. Ook de Prism toont beelden op het scherm twee keer naast elkaar, waardoor de beelden er via het vizier driedimensionaal uit zien.

De bril wordt later dit jaar geleverd met een kleine controller-afstandsbediening en is in de VS vooruit te bestellen voor 99 dollar. In eerste instantie richt Mira zich op ontwikkelaars, om meer apps voor de bril te maken.

Twentse studenten kondigden eerder dit jaar een vergelijkbare bril aan, die 29 euro moet gaan kosten.