Motorola maakt slimme bodycams met gezichtsherkenning

De camera's gebruiken kunstmatige intelligentie ontwikkeld door Neurala, aldus de bedrijven. De technologie zal onder andere in de SI500-bodycams worden geïntegreerd.

Politie-agenten kunnen het gezicht van een verdachte of vermiste invoeren, waarna de beelden van alle gekoppelde camera's automatisch worden geanalyseerd. Is de persoon in kwestie te zien in videobeelden, dan slaat de software alarm.

De camera's zoeken in real-time naar personen. Hierdoor kunnen ze door agenten worden gebruikt om iemand te vinden in een drukke of chaotische omgeving, waarin het makkelijker is een verdachte over het hoofd te zien.

Geen kopers bekend

Er zijn geen kopers voor de bodycams bekendgemaakt. Het is daarom onduidelijk in welke landen de camera’s gebruikt zullen worden.

De Nederlandse politie gebruikt sinds eind vorig jaar gezichtsherkenning om verdachten te vinden. Daarbij wordt een foto vergeleken met een database. In het Verenigd Koninkrijk werd eerder dit jaar iemand gearresteerd die via gezichtsherkenning werd gevonden.