Smartphone-startup Essential verliest marketinghoofd

De randloze Essential Phone van de startup van Rubin werd eind mei aangekondigd. Nu blijkt de vice president of marketing van Essential, Brian Wallace, te zijn opgestapt. Dat bevestigt Wallace tegenover Business Insider.

Wallace werkt nu als Chief Marketing Officer voor i.am+, het gadgetbedrijf van muzikant will.i.am. Het marketinghoofd was sinds december werkzaam voor Essential, na vergelijkbare funcites bij augmented reality-bedrijf Magic Leap en Samsung.

Niet de enige

Wallace is niet de enige hooggeplaatste medewerker die bij Essential vertrokken is. Ook hoofd communicatie Andy Fouché vertrok onlangs bij het bedrijf, zegt hij tegen Business Insider.

Essential wil geen commentaar geven op waarom de hoofden PR en marketing vertrokken zijn nog voordat het bedrijf zijn eerste product op de markt heeft gebracht.

Essential

De eind mei aankondigde Essential Phone is een Android-toestel met randloos scherm en behuizing van titanium en keramiek. In de VS kost de telefoon 699 dollar, in Europa komt de telefoon vooralsnog niet op de markt. Ondanks beloften dat het toestel binnen een maand geleverd zou worden, is de Essential Phone vooralsnog enkel vooruit te bestellen.

Essential werkt ook aan een slimme speaker die met een door het bedrijf zelf ontwikkeld besturingssysteem de spil moet vormen in een huis vol slimme gadgets. Wanneer de speaker verschijnt is onbekend.

Andy Rubin richtte het bedrijf Essential eind 2015 op, nadat hij bij Google vertrokken was. Rubin was in 2003 de grondlegger van Android, toen nog een losstaand bedrijf dat in 2005 door Google werd overgenomen. Rubin werd in maart 2013 als Android-hoofd vervangen door Sundar Pichai, inmiddels CEO van Google.