'Wearablemaker Jawbone sluit deuren'

Dat vertellen bronnen The Information. Jawbone-oprichter Hosain Rahman zou een nieuw bedrijf genaamd Jawbone Health Hub hebben opgericht. Daarbinnen zal hij werken aan medische software en hardware.

Geruchten wezen er augustus vorig jaar op dat Jawbone in de verkoop stond. Volgens eerdere berichtgeving was het bedrijf gestopt met de productie van fitnesstrackers, maar een woordvoerder ontkende dat later.

Jawbone zou denken dat de resterende bedrijfsonderdelen nog veel geld kunnen opleveren, omdat het bedrijf verwikkeld is in een rechtszaak met Fitbit. Volgens de bron kan die zaak nog tot vergoedingen leiden.

De wearablemaker sleepte concurrent Fitbit voor de rechter, omdat zij bedrijfsgeheimen zouden hebben gestolen. Een rechter in augustus bepaalde dat dit niet het geval was, waarna Jawbone in beroep ging. Fitbit liet een andere rechtszaak tegen Jawbone vallen, omdat Jawbone zich in financiële problemen bevond.