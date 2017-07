Startup maakt drones met machinegeweren voor Israëlisch leger

Dat vertelt de oprichter van het bedrijf aan defensieblog Defense One. De TIKAD-drones zouden ook zijn aangeboden bij het Amerikaanse leger. Het is onduidelijk of deze instantie ze ook zal aanschaffen.

De TIKAD wordt uitgerust met onder andere machinegeweren en granaatwerpers. De startup gebruikt drones vergelijkbaar met consumentendrones, met bovenop meerdere rotoren om op één plek in de lucht te blijven hangen.

Het huidige model van de TIKAD wordt op afstand bediend door een mens. Hierdoor kan een soldaat deelnemen aan een gevecht zonder in levensgevaar terecht te komen.

De drones worden uitgerust met speciale dempers, die ervoor zorgen dat de impact van schoten de machine niet ontregelen. De wapens kunnen hierdoor meerdere schoten op eenzelfde doelwit afvuren.

Raketaanvallen

Wereldwijd worden drones al langer door militaire instanties gebruikt, maar het gaat daarbij meestal om geautomatiseerde vliegtuigen die raketaanvallen uitvoeren. Duke Robotics zorgt ervoor dat drones dichter bij de grond ook gebruikt kunnen worden.

De politie in het Amerikaanse Dallas gebruikte in 2016 een aangepaste bomrobot om een schutter uit te schakelen. Eerder dit jaar bleek IS consumentendrones te gebruiken als bommenwerpers.