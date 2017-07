Samsung steekt 16 miljard euro in nieuwe chipfabrieken

Het elektronicabedrijf maakte dinsdag bekend dat de eerste chips van de band zijn gerold in een nieuwe fabriek in de stad Pyeongtaek. De bouw van die fabriek kostte omgerekend al zo'n 12 miljard euro.

Samsung zegt dat investeringen in de fabriek tot 2021 zullen oplopen tot bijna het dubbele daarvan. In Pyeongtaek maakt Samsung geheugenchips, die de afgelopen jaren erg in trek zijn voor gebruik in onder meer smartphones.

In een andere Zuid-Koreaanse stad steekt Samsung ruim 4,5 miljard euro in het creëren van een chipfabriek die gebruikmaakt van 'extreem UV-licht' om chips te maken. Volgens het Nederlandse bedrijf ASML, dat chipproductiemachines maakt, kan de EUV-technologie zorgen voor de volgende verbeterslag in de productie van computerchips. Het bedrijf denkt dat uiterlijk begin 2019 de massaproductie van chips via EUV op gang kan komen.

Hoewel Samsung onder consumenten vooral bekend is vanwege zijn smartphones, tablets en televisies, verdient het bedrijf vooral aan zijn chipproductie. In het eerste kwartaal van 2017 was deze tak goed voor ruim driekwart van de operationele winst.