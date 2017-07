Prototype zelfstandige virtualrealitybril Samsung opgedoken

De foto is onderdeel van een persbericht dat is uitgestuurd door het bedrijf Visual Camp, dat zogeheten eye tracking-technologie ontwikkelt.

Op de afbeelding is onder meer de naam van het prototype te zien, de ExynosVR III. Exynos is de naam van de chipsets die Samsung ontwikkelt. Ook is te zien dat er ook een ExynosVR II is geweest, naar alle waarschijnlijkheid voorafgegaan door een eerste versie van de zelfstandige bril.

Geen van de prototypes zijn vooralsnog publiekelijk onthuld. Volgens het persbericht van Visual Camp kan het meest recente prototype naast oogbewegingen ook handen volgen en heeft de bril ook spraak- en gezichtsuitdrukkingherkenning.

De zelfstandige bril ondersteunt één 4K-display of twee displays met een zogeheten WQHD-resoltutie van 2.560 x 1.440 pixels. Het is niet bekend in hoeverre de specificaties van het gelekte prototype indicatief zijn voor een eventuele consumentenversie.

Samsung heeft over zijn zelfstandige virtualrealitybril nog geen officiële aankondiging gedaan, maar bevestigde vorig jaar al wel dat het hieraan werkt. Verschillende concurrenten hebben ook dergelijke brillen in ontwikkeling, waaronder HTC en Lenovo.