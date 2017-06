Facebook-drone succesvol geland bij tweede test

Dat meldt het bedrijf in een blogpost.

Tijdens de test vloog de drone voor een uur en 46 minuten. Achteraf wist de onbemande drone succesvol te landen.

De drone moet op een dag lange tijd in de lucht hangen, om een internetsignaal te verspreiden naar landen waar weinig toegang tot het internet is. Zonnepanelen zorgen ervoor dat hij dagenlang in de lucht kan blijven zonder te landen om op te laden.

De eerste test met de drone eind december was minder succesvol. Toen stortte het vliegtuig neer, omdat hij last had van krachtige wind.

Het testvaartuig is voorzien van 'spoilers' die de invloed van de wind verminderen.