Onderzoekers 'verblinden' zelfrijdende auto door sensor te misleiden

Zelfrijdende auto's maken gebruik van Lidar, een soort radartechnologie die werkt met laserlicht, om hun omgeving in kaart te brengen. De Lidar-sensor ziet op welke manier de lasers weerkaatsen en creëert op basis daarvan een 3D-kaart met punten die objecten vertegenwoordigen.

Onderzoekers van het Korea Advanced Institute of Science and Technology schrijven in een nieuwe paper dat dit systeem om de tuin kan worden geleid door een aparte lichtbron. Die vuurt een vergelijkbaar licht af op bijvoorbeeld een auto, waardoor hij voor de Lidar-sensor onzichtbaar wordt.

Ook vonden de wetenschappers een manier om met lichtpuntjes een nep-object te creëren waar de Lidar-sensor op reageert. De auto denkt dan dat er een obstakel is, ook al is dat eigenlijk niet zo.

Gevaar

De onderzoekers waarschuwen dat de aanvalsmethodes kunnen worden gebruikt om autonome auto's en hun inzittenden in gevaar te brengen. In hun paper, die nog niet is beoordeeld door collega-onderzoekers, schrijven de Koreaanse wetenschappers dat automakers moeten nadenken over mogelijke misleiding van hun sensoren.

"Wij zijn geen voorstander van het volledig opschorten van de overgang naar autonoom rijden, omdat we geloven dat de voordelen groter kunnen zijn dan de nadelen als realistische aanvalsscenario's worden voorkomen. Maar daar wordt nu nog geen rekening mee gehouden. Daarom moeten automakers en elektronicafabrikanten hierover nadenken voordat het te laat is."

Volgens de onderzoekers zijn er verschillende mogelijkheden om de Lidar-misleiding te voorkomen. Zo zouden meerdere Lidar-sensoren samen kunnen werken op één auto, of kan door de software worden opgemerkt wanneer de sensor volledig wordt 'verzadigd' met licht.