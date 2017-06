Apple koopt Duits bedrijf achter bril die oogbewegingen meet

De overname van het in Teltow gebaseerde SensoMotoric Instruments (SMI) is door Apple bevestigd tegen Axios, na eerdere berichtgeving van MacRumors.

De bril van SMI houdt constant de oogbewegingen van de drager bij. Het bedrijf richtte zich onder meer op de wetenschap, maar toonde ook al eens een demo van een eyetracker die werkt binnen de Samsung Gear VR-bril. Dragers van de virtualrealitybril konden menu's en games besturen door hun blik op bepaalde delen van de virtuele wereld te richten.

Het systeem van SMI zou ook bruikbaar kunnen zijn in augmented reality, een nieuwe sector waar Apple naar verluidt veel interesse in heeft. De eyetracking-functie zou in de toekomst in de iPhone of in een slimme bril van Apple kunnen zitten.

Apple heeft geen financiële details over de overname gedeeld.