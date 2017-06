'Autoverhuurder Avis gaat zelfrijdende auto's Google-zuster beheren'

De firma zal zorgen voor opslag en onderhoud van de zelfrijdende Chrysler Pacifica's die Waymo inzet tijdens een proef in de Amerikaanse stad Phoenix, meldt Bloomberg maandag.

De deal zou meerjarig zijn, maar niet exclusief. Als het wagenpark van Waymo groeit, kunnen dus ook andere bedrijven worden ingehuurd om de auto's te beheren. Financiƫle details zijn niet bekendgemaakt.

In Phoenix gaat Waymo voor het eerst een beperkte groep consumenten in zijn zelfrijdende auto's laten stappen. Zij kunnen met de wagens naar hun werk of andere ritten maken. In eerste instantie is er nog wel een chauffeur aanwezig die eventueel kan ingrijpen als de auto's gevaarlijk gedrag vertonen.

Verdienmodellen

Waymo verwacht dat de auto's overdag nagenoeg constant in beweging zullen zijn, en dat daarom extra onderhoudskosten zullen worden gemaakt. De gemiddelde zelfrijdende auto zou per jaar zes keer zo veel gaan rijden als de gemiddelde personenauto met menselijke chauffeur.

De Google-zuster verkent nog meerdere verdienmodellen voor de robotauto's. Het bedrijf kijkt naar deelauto's, maar ook naar het verkopen van zelfrijdende auto's aan individuen.

Beleggers hebben verheugd gereageerd op het nieuws over de samenwerking. Het aandeel van Avis Budget Group staat maandagmiddag zo'n 12 procent in de plus.