LG toont oprolbaar transparant 4K-oledscherm

Het heeft 59 maanden geduurd om het scherm te ontwikkelen, en LG kreeg daarbij steun van het Zuid-Koreaanse ministerie van Handel, meldt ZDNet. Doel was om een flexibel transparant scherm groter dan 60 inch te maken, om de concurrerende schermmakers in China en Taiwan voor te blijven.

Het scherm is als koker op te rollen en heeft dan een diameter van 16 centimeter. Door die oprolbaarheid an het scherm op allerlei manieren worden opgesteld, zowel traditioneel recht maar ook gebogen of met meerdere golven.

Hologram

Het scherm heeft een transparantie van 40 procent, vergelijkbaar met licht getint glas. Dat maakt niet alleen dat dingen achter het scherm door het display heen te zien zijn, maar ook dat een soort hologrammen kunnen worden gesimuleerd.

LG demonstreert dat door het scherm in gebogen opstelling met de korte kant naar beneden beelden van een persoon te laten tonen. Door de transparantie van het scherm lijkt het het dan alsof die persoon in de ruimte staat.

​Eerder dit jaar toonde LG de dunste televisie ooit, met een dikte van 2,57 millimeter. Hoewel dat scherm ook flexibel is, kan dat niet opgerold worden zonder dat het beschadigt.

Waarschijnlijk duurt het nog wel even voordat LG zijn oprolbare schermen aan consumenten zal verkopen. LG maakte in 2014 al een oprolbaar 18 inch oledscherm, en toonde in 2016 een 55 inch oprolbaar exemplaar.