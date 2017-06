ABN Amro test contactloos betalen met ring

De bank houdt momenteel een kleinschalige test met de slimme ring, die dezelfde nfc-chip bevat als contactloze betaalpassen. Ook een horloge wordt getest.

In verschillende andere landen is het al mogelijk om met horloges te betalen: de betaaldiensten van Apple, Google en Samsung werken allemaal samen met smartwatches. Die diensten zijn in Nederland echter allemaal nog niet beschikbaar.

Net als bij pasbetalingen moet een pincode worden ingetoetst als de drager van de ring meer dan 25 euro wil afrekenen.

De speciale ring wordt gemaakt door het Britse bedrijf Kerv. Het is onduidelijk hoe duur het slimme sieraad in Nederland zal zijn. Eerder dit jaar ging de Kerv in het Verenigd Koninkrijk in de verkoop voor 100 pond (113 euro).