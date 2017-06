Startup presenteert slimme 360 graden-camera voor vergaderingen

De 'Meeting Owl' werd woensdag gepresenteerd. Het apparaat is gemaakt door de Amerikaanse startup Owl Labs, met een investering van Playground, het kapitaalinvesteringsbedrijf van Android-oprichter Andy Rubin.

De Meeting Owl is een slimme speaker in de vorm van een uil, met bovenop een 360 graden-camera. De robotcamera richt het beeld vanzelf op de persoon die spreekt, bijvoorbeeld aan een vergadertafel. Diensten als Google Hangouts doen ongeveer hetzelfde, maar dan met mensen die niet samen in een ruimte zitten. De uilencamera werkt met bestaande diensten als Skype.

Uilvormige camera

De uilvormige camera verbindt met wifi en heeft een 360 graden-camera aan de bovenkant met een resolutie van 1280 bij 720 pixels. Verder zijn er acht microfoons en is het apparaat aan te sluiten aan een computer of monitor via usb. De Meeting Owl werkt met een aangepaste versie van Android en wordt aangestuurd door een Snapdragon 410-processor van Qualcomm.

Bestellingen voor de Meeting Owl zijn vanaf nu te plaatsen, maar in beperkte oplage en alleen in de Verenigde Staten. De camera kost 799 dollar.