Hoofd zelfrijsoftware Tesla vertrekt na minder dan zes maanden

Zowel Tesla als Lattner zeiden dinsdag dat hij niet goed bij het bedrijf paste. Ze gaven daar geen verdere details over.

Lattner werkte voor zijn vertrek naar Tesla bij Apple, waar hij verantwoordelijk was voor de programmeertaal Swift. In totaal werkte Lattner elf jaar bij de iPhone-maker.

Bij Tesla wordt Lattner vervangen door Jim Keller, die al werkte in het team dat de Autopilot-software van Tesla maakt. Ook heeft de autofabrikant Andrej Karpathy, een wetenschapper die werkt aan kunstmatige intelligentie, aangenomen om het eigen team op dat gebied te versterken.

Tesla steekt veel geld en mankracht in het verbeteren van zijn zelfrijsoftware, die in alle nieuwe modellen standaard aanwezig is. Nu kan de Autopilot-software alleen een weg volgen, een constant tempo houden en remmen als dat nodig is. Maar in de toekomst moeten Tesla-auto's zichzelf volledig zelfstandig kunnen verplaatsen.