Amerikaan die in Tesla omkwam negeerde waarschuwingen Autopilot

Dat blijkt uit een 500 pagina’s tellend rapport van de Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB), meldt Reuters. De man, Joshua Brown, kwam in mei 2016 om toen hij tegen een vrachtwagen aan reed terwijl de auto in de Autopilot-modus stond.

Volgens het rapport moest Brown tijdens zijn reis zijn handen gedurende een periode van 37 minuten aan het stuur houden. Dit deed hij echter slechts 25 seconden van die periode. De Autopilot gaf hem zeven keer een waarschuwing dat hij zijn handen aan zijn stuur moest houden. Bij zes van die waarschuwingen werd ook een belletje geluid.

Rem

De National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) zei in januari al dat het geen bewijzen van gebreken aan de auto of de bijbehorende software had gevonden. Brown zou volgens de onderzoekers niet geremd hebben, terwijl de vrachtwagen al zeven seconden voor de botsing zichtbaar zou zijn geweest.

Het laatste wat Brown voor zijn dood deed was de snelheid op de cruisecontrol twee minuten voor het ongeluk verhogen naar 74 mijl per uur. (119 km/u) Op de weg waar hij reed was de maximale snelheid 65 mijl per uur.

Tesla wil niet op het rapport reageren. De advocaat van de familie van Brown, Jack Landskroner, zegt dat de familie geen juridische acties onderneemt tegen Tesla.