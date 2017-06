Nederlandse supercomputer niet meer bij honderd snelste ter wereld

Het apparaat, dat in Amsterdam staat en kan worden gebruikt door wetenschappers van verschillende universiteiten, staat nu op plaats 113. Vorig jaar verscheen de Cartesius 2 nog op plaats 80 in de Top 500-lijst, die twee keer per jaar wordt ververst.

Een Zwitserse supercomputer heeft de derde plek op de lijst veroverd, en daarmee de snelste Amerikaanse supercomputer uit de top 3 gestoten. De ranglijst wordt net als vorig jaar aangevoerd door twee Chinese supercomputers.

De Sunway TaihuLight, met een rekenkracht van 93 petaflops (93 biljard berekeningen per seconde), blijft aan de leiding. Het apparaat heeft ruim 10 miljoen rekenkernen, meer dan drie keer zo veel als zijn voornaamste concurrent.

Op de tweede plek blijft de Tianhe-2 staan, met een kracht van bijna 34 petaflops. De Zwitserse supercomputer, die in Lugano staat, heeft een snelheid van bijna 20 petaflops, met ruim 361.000 rekenkernen. Dat is iets sneller dan de Amerikaanse Cray XK7 (17,6 petaflops), die 560.000 rekenkernen heeft.

Groenste

De Nederlandse Cartesius 2 heeft bijna 39.000 rekenkernen, die gezamenlijk iets meer dan 1 petaflop genereren. Hoewel de Verenigde Staten niet meer in de top 3 te vinden zijn, heeft het land nog wel vijf van de tien snelste supercomputers.

De 'groenste' supercomputer staat in Tokio. De Tsubame 3.0 heeft een snelheid van 14,1 gigaflops per watt en is daarmee het zuinigst. De Chinese supercomputer die de Top 500 aanvoert haalt slechts 6,1 gigaflops per watt, en de Cartesius 2 bereikt 1,5 gigaflops per watt.