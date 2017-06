Logitech presenteert modulaire beveiligingscamera

De Circle 2 is via een 'Window Mount' aan een raam te hangen, maar via een 'Plug Mount' ook aan de muur. Daarnaast is het mogelijk om de camera bijvoorbeeld op een tafel te zetten.

Verder is de camera als bedrade en als draadloze variant te koop. Voor de bedrade variant is er een Weatherproof Extension, waardoor de kabels langer worden en beschermd zijn tegen alle weersomstandigheden. De accessoires worden apart verkocht.

De Circle 2 bestaat verder uit een 180-graden-groothoeklens die in full-hd kan streamen. De camera heeft verder nachtzicht, een microfoon en een speaker. Zo kan een gesprek worden gevoerd via de camera. Het apparaat wordt geleverd met 24 uur aan versleutelde data-opslag in de cloud. Voor meer opslag moet is een abonnement vereist.

Home Kit

De camera biedt ondersteuning voor onder meer Apple HomeKit en de POP Smart Button van Logitech. Met laatstgenoemde is het mogelijk om de Circle 2 te bedienen via een druk op de knop. Via de bijbehorende app is het mogelijk om de beelden van de camera te bekijken.

De Circle 2 Wired is vanaf 199 euro te bestellen. De draadloze variant (Wire-Free) kost 229 euro. De mounts en accessoires zijn voor prijzen tussen de 29 en 59 euro te bestellen. De Circle 2 wordt vanaf juli verscheept.