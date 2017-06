Google-zuster Waymo stopt met ontwikkeling zelfrijdende mini-auto

Het kleine wagentje met de naam Firefly biedt niet genoeg mogelijkheden voor geavanceerde tests, schrijven technici van Waymo op een blog.

De Firefly werd geïntroduceerd als concept die de toekomst van zelfrijdende auto's moest demonstreren. Het kleine autootje had in eerste instantie helemaal geen pedalen en stuur, al werd later weer een verwijderbaar stuur toegevoegd om toezichthouders gerust te stellen.

Met een maximumsnelheid van 40 kilometer per uur was de Firefly volgens Waymo niet meer geschikt voor het testen van zijn technologie. Het bedrijf gaat nu gebruikmaken van aangepaste Chrysler Pacifica-MPV's, die een stuk groter zijn en nieuwere sensoren hebben. Waymo heeft zeshonderd MPV's in zijn vloot.

Waymo leek eerder al zijn focus te hebben verlegd van het ontwikkelen van een eigen auto naar het samenwerken met andere autofabrikanten. De Firefly blijft te zien in verschillende musea en op speciale gelegenheden.