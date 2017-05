'VS verbiedt laptops in handbagage op vluchten uit Europa'

Dat schrijft The Daily Beast op basis van Europese veiligheidsambtenaren. De officiële aankondiging zou donderdag volgen.

De nieuwe regels zijn een uitbreiding van de maatregelen die Amerikaanse autoriteiten eerder troffen. In maart werden elektronische apparaten als laptops en tablets verboden in de vliegtuigcabine op vluchten vanuit meerdere landen in het Midden-Oosten en Afrika naar de VS.

De maatregelen worden getroffen vanwege terreurdreiging. De Amerikaanse handhaving is bang dat terroristen een manier hebben gevonden om laptops in bommen te veranderen om vliegtuigen neer te halen. Het is onduidelijk of tablets ook niet meer mee mogen in de cabine.

Veiligheid

Het Amerikaanse ministerie zegt tegen The Daily Beast nog geen definitieve beslissing gemaakt te hebben over het verbod op elektronische apparaten in de cabine. "We blijven de dreigingen volgen en maken aanpassingen als dat nodig is om passagiers te beveiligen."

Laptops mogen nog wel mee vanuit Europa naar de Verenigde Staten. Ze moeten dan ingecheckt worden in het bagageruim.

Toezichthouder

De Europese luchtvaarttoezichthouder sprak begin april nog zorgen uit op het initiatief om gadgets uit de cabines te houden. De European Aviation Safety Agency zegt dat ze juist niet in het bagageruim bewaard moeten worden, omdat het personeel dan niet kan ingrijpen bij problemen.

De toezichthouder vindt het wel een optie om apparaten in het ruim te bewaren, mits er maatregelen worden getroffen om risico’s weg te nemen. Zo zouden ze helemaal uitgeschakeld moeten worden.