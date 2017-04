Apple heeft vergunning om zelfrijdende auto te testen

Dat blijkt uit documenten die de voertuigenautoriteit van Californië vrijdag vrijgaf. Dat is opvallend, want in oktober vorig jaar leek het er nog op dat Apple de plannen voor een eigen zelfrijdende auto in de ijskast gezet had.

Het is ook de eerste keer dat er iets officieels naar buiten komt over Apple’s autoplannen, maar de plannen zijn al sinds 2015 een publiek geheim.

Apple heeft nooit iets losgelaten over eventuele plannen voor een zelfrijdende auto. Er is verder dan ook nog niets bekend over hoe de autoplannen van Apple eruit zien.