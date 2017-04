‘Magic Leap-bril is bijna net zo groot als een zonnebril’

Dat meldt basketballer Andre Iguodala tegenover CNET, die claimt een demonstratie van de technologie gehad te hebben. Het bedrijf achter Magic Leap zou namelijk zijn langsgekomen bij zijn basketbalteam, de Golden State Warriors, omdat het ‘iets wilde doen met sport’.

De basketballer vertelt dat hij een kleine, digitale assistent op zijn hand zag toen hij de augmentedrealitybril droeg. Deze assistent zou slimme apparaten in huis kunnen aansturen en verschillende functies van het besturingssysteem kunnen bedienen.

Aansturen met ogen

Veel dingen in huis zouden kunnen worden aangestuurd met de ogen, laat Iguodala weten. Door naar dingen te staren was hij in staat die te besturen, zoals bijvoorbeeld een lichtschakelaar of een themostaat.

Er bestaan veel verhalen over de grootte van de Magic Leap-bril. Grotendeels omdat het bedrijf zelf nog maar weinig over het product naar buiten gebracht heeft. Maar de basketballer is van mening dit de vergelijking met de zonnebril correct is. Mogelijk breekt hij hiermee een geheimhoudingsverklaring, maar dat is nu niet duidelijk.

Grote helm

Andere mensen die de augmentedrealitybril in actie hebben gezien, melden dat de bril zo groot is als een motorhelm. Die helm zou zijn gekoppeld aan een krachtige computer. Het verhaal van Iguodala spreekt dit beeld dus tegen, aangezien die meldt dat de technologie dus veel kleiner is.

In de afgelopen maanden heeft Magic Leap veel geld binnengehaald middels investeringsrondes. In totaal gaat het om 1,4 miljard dollar, van onder meer Google, internetconcern Alibaba en investeringsbedrijf Andreessen Horowitz.