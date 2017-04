Albert Heijn test slimme koelkastmagneet die boodschappenlijst bijwerkt

De supermarktketen nodigt deze week tweehonderd klanten uit om de Hiku te proberen.

Het apparaatje laat gebruikers producten inspreken via een microfoon. Ook is er een scanner voor streepjescodes. Na het inspreken of scannen verschijnen producten direct in de boodschappenlijst van de Appie-app en de site van Albert Heijn.

Klanten kunnen de producten direct thuis laten bezorgen, of zelf naar de winkel gaan en daar hun digitale boodschappenlijst raadplegen.

Behoeftetest

Hiku heeft al samenwerkingen met supermarktketens in de Verenigde Staten, Frankrijk, Australië en het Verenigd Koninkrijk. Het apparaatje kost in de VS 49 dollar (46 euro).

Volgens een woordvoerder van Albert Heijn gaat het in Nederland voorlopig om een kleinschalige behoeftetest, die moet uitwijzen of klanten het apparaat nuttig vinden. Concrete plannen voor verkoop van de Hiku zijn er nog niet.

Voor de test zoekt de supermarkt zowel klanten die regelmatig online bestellingen plaatsen, als klanten die dat nooit doen. Een uitnodiging van de test wordt gestuurd naar sommige bonuskaarthouders.