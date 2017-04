Amerikaanse gevangenen bouwden stiekem computers in plafond

Gevangenen in de Amerikaanse staat Ohio moesten de computers uit elkaar halen als onderdeel van een werkprogramma, meldt de BBC. Twee gevangenen hielden stiekem pc-onderdelen achter, en bouwen twee functionerende computers en verstopten die in het plafond.

Met die computers maakten de gevangenen onder meer pasjes aan waarmee mede-gevangenen andere delen van het complex konden bezoeken. Ook troffen Amerikaanse onderzoekers pornografie en artikelen over het maken van drugs en explosieven aan op de apparaten.

Opvallende activiteit

De gevangenis kwam de pc's op het spoor toen de IT-afdeling merkte dat er erg veel internetactiviteit was op het account van één van de ingehuurde toezichthouders van het computerproject.

De werknemer in kwestie hoefde op die dag echter niet te werken, bovendien was het soort internetactiviteit opvallend. Uiteindelijk leidde de zoektocht naar een netwerkkabel die in het plafond verdween, en daar was verbonden aan twee pc's.

De pc's werden in 2015 al ontdekt, maar de zaak is nu pas openbaar gemaakt. De Amerikaanse gevangenis zegt er alles aan te doen om een dergelijk voorval in het vervolg uit te sluiten.