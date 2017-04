Zelfrijdende Tesla botst op vrachtwagen op A1 in Overijssel

Dat bevestigt Blom Opleidingen, eigenaar van de Tesla, aan RTV Oost. Het ongeluk is echter niet te wijten aan het feit dat de Tesla op de Autopilot-modus, zoals Tesla de geavanceerde cruisecontrol noemt, reed. Er raakte ook niemand gewond.

De vrachtwagen week op dusdanig roekeloze wijze uit, dat het ongeluk ook zonder Autopilot gebeurd zou zijn, aldus de eigenaar. Getuigen zouden die lezing hebben bevestigd aan de chauffeur van de Tesla.

De chauffeur van de vrachtwagen verklaarde aan De Telegraaf dat zijn uitwijkmanoeuvre noodzakelijk was omdat hij op zijn beurt een invoegende collega moest ontwijken. De vrachtwagen reed daarbij zo'n 80 kilometer per uur, terwijl de Tesla tussen de 120 en 130 kilometer per uur reed.

Autopilot

Tesla’s Autopilot is in feite een geavanceerde vorm van cruisecontrol. De functie zorgt er onder meer voor dat de auto zelfstandig in dezelfde rijbaan blijft en remt als een botsing dreigt.

Tesla waarschuwt Autopilot-gebruikers dat ze hun handen aan het stuur moeten houden en alert moeten zijn, maar critici van het bedrijf vinden dat de Autopilot te veel wordt gepresenteerd als een zelfrijfunctie. Uiteindelijk is de bedoeling ook dat de Autopilot wordt uitgebreid en meer taken van de bestuurder overneemt.

Vorig jaar kwam voor het eerst een Tesla-bestuurder om nadat zijn auto met de Autopilot-functie ingeschakeld crashte. Volgens Tesla is de functie desalniettemin al veiliger dan een menselijke bestuurder.