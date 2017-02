NS investeert in futuristische Hyperloop-trein

Onlangs won een studententeam van de TU Delft met zijn Hyperloop-prototype al een prestigieuze wedstrijd van ruimtevaartbedrijf SpaceX.

De capsule ging met ruim 90 kilometer per uur door een testbuis van 1,2 kilometer lang. Een deel van het studententeam gaat verder als de startup HARDT, waar NS in investeert.

De startup wordt ook gesteund door investeringsfonds UNIIQ, dat onder meer is opgericht door de TU Delft en Unversiteit Leiden en zich richt op Zuid-Hollandse startups. De NS en UNIIQ steken allebei 300.000 euro aan startkapitaal in HARDT.

Ambitie

Vier van de oorspronkelijke leden van het Hyperloop-team van de TU Delft gaan aan de slag voor HARDT. Tim Houter, captain van het universiteitsteam, wordt CEO van de startup.

Hij vertelt aan NU.nl dat HARDT de technologie achter de Hyperloop in vier jaar tijd wil doorontwikkelen, zodat hij in de praktjik kan worden gebracht. "Technologisch gezien kan het best wel snel gaan", zegt hij, wijzend op het prototype dat in één jaar tijd werd ontworpen en gebouwd.

Een woordvoerder van NS zegt niet te verwachten dat treinreizigers in het komende decennium in een Hyperloop zullen stappen, in plaats van in een normale trein. Met de eerste grote investering van het eigen innovatiefonds - dat in 2015 werd opgericht met 5 miljoen euro aan kapitaal - wil het bedrijf vooral geld steken in technische expertise.

Houter kan ook lastig inschatten wanneer er een mogelijke NS-Hyperloop zou rondrijden. "Ga je over tot een commercieel traject, dan komen er politieke en sociaal-economische aspecten bij kijken", aldus de CEO van de startup. "Maar het zou mogelijk moeten zijn om binnen nu en tien jaar het eerste ritje in de Hyperloop te kunnen maken."

Concept

Het concept achter de Hyperloop werd in 2012 voorgesteld door Elon Musk, directeur van Tesla en SpaceX. Hij schreef een wedstrijd uit om zijn concept in de praktijk te brengen.

De capsule van de Hyperloop heeft weinig weerstand, omdat hij zich voortbeweegt door een vacuümbuis. Het universiteitsteam uit Delft ontwierp zelf een rem- en stabilisatiesysteem dat gebruikmaakt van permanente magneten, waardoor de capsule boven de rails zweeft.

Uiteindelijk moet de Hyperloop volgens het concept van Musk een snelheid van ruim duizend kilometer per uur kunnen bereiken, genoeg om in minder dan twee uur van Amsterdam naar Rome te reizen.