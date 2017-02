Google lanceert Android Wear 2.0

Android Wear 2.0 wordt aan fabrikanten van Android-smartwatches beschikbaar gesteld. Net als bij Android-telefoons is het aan de fabrikant wanneer de update daadwerkelijk beschikbaar komt voor horloges.

Google heeft een lijst gepubliceerd waarop de populairste Android Wear-horloges staan die de update zullen krijgen. Het gaat onder meer om de twee versies van de LG 360, de Asus ZenWatch 2 en 3, LG Watch R en Urbane en de Huawei Watch.



​Android Wear 2.0 heeft een eigen Play Store, waardoor apps direct op het horloge gedownload kunnen worden. Daardoor kunnen horloges veel meer alleenstaand gebruikt worden, en is de integratie met iOS ook beter dan voorheen.

Wijzerplaten en navigatie

Android Wear-gebruikers konden al kiezen uit vele duizenden wijzerplaten, maar die waren nog niet makkelijk aanpasbaar. Met Android Wear 2.0 kunnen gebruikers op het horloge zelf kleuren, achtergronden en zogenoemde complicaties toevoegen.

Die kleine widgets tonen info als het weer, afspraken of een stappenteller. Alle app-makers kunnen nu makkelijk zulke complicaties van hun apps maken voor op de wijzerplaat. Makers van wijzerplaten moeten die nog wel geschikt maken voor de nieuwe mogelijkheden.

Ook is de navigatie versimpeld in Android Wear 2.0. Zo kunnen gebruikers makkelijk tussen verschillende wijzerplaten wisselen door horizontaal te vegen, en zijn notificaties met een verticale veeg op te roepen. Een druk op de knop van het horloge roept een applijst op, een lange druk activeert Google Assistant.

Fitness en berichten

Fitness is volgens Google één van de populairste functies van smartwatches, en Android Wear 2.0 heeft enkele vernieuwingen. Zo kunnen horloges zonder gekoppelde telefoon nauwkeuriger de voortgang bijhouden tijdend hardlopen of wielrennen.

Ook binnensporten als bandlopen en fietsen op een hometrainer worden nu ondersteund. Gewichtheffen wordt door Android Wear 2.0 automatisch gedetecteerd, waarop het horloge sets begint te tellen.

Het versturen van en reageren op berichten is ook uitgebreid. Zo kunnen gebruikers hun reactie inspreken of dicteren, maar ook vegend typen op een klein toetsenbordje. Daarnaast kan Google Assistant automatische reacties voorstellen op basis van de inhoud van berichten, al werkt dat nog niet in het Nederlands.

LG Sport en Style

LG heeft in samenwerking met Google twee vlaggenschip-horloges voor Android Wear 2.0 ontwikkeld, de LG Watch Sport en Watch Style.

Beide horloges hebben een rond scherm en een draaiknop aan de zijkant; Android Wear 2.0 ondersteunt voor het eerst scrollwieltjes en andere ronde invoermogelijkheden.

De 1,38 inch Sport heeft naast GPS ook ingebouwde 4G, waardoor het horloge zonder gekoppelde smartphone zelfstandig kan functioneren. De Style is met 1,2 inch iets kleiner en platter, en heeft geen ingebouwde 4G.

De horloges komen later deze maand al uit in de VS, voor een lancering in Nederland zijn nog geen plannen.