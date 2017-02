Uber neemt technisch directeur NASA aan voor dronetaxi

Dat meldt Bloomberg.

Moore wordt ook bij Uber technisch directeur, van de Elevate-divisie. Uber Elevate werd in oktober van vorig jaar onthuld en moet een taxidienst worden waarbij passagiers in drones worden vervoerd.

Moore publiceerde in 2010, toen hij nog bij NASA werkte, al een paper over de haalbaarheid van compacte helikopterachtige vliegende voertuigen. Hij is gespecialiseerd in de zogeheten VTOL-techniek, dat staat voor ‘vertical take-off and landing’.

Vliegtuigen kunnen daarmee verticaal opstijgen en weer landen. Uber maakte vorig jaar bekend ook voor die techniek te kiezen. Het bedrijf openbaarde de plannen via een uitgebreide paper, waar Moore aan mee heeft gewerkt als consultant.