Tv-reclame Google Home activeert per ongeluk luidsprekers bij mensen thuis

Dat blijkt uit meerdere berichten op Twitter. De Google Home-video werd in het reclameblok van de Amerikaanse Super Bowl uitgezonden.

In de advertentie is te zien hoe meerdere mensen Google Home activeren met het commando "Ok Google", gevolgd door een verzoek. Google Home-luidsprekers bij mensen thuis vingen het commando via de televisie op, waarna werd geprobeerd hier op te reageren.

Reclame heeft in het verleden vaker voor problemen gezorgd met stemgeactiveerde gadgets. Zo zond Microsoft in 2014 een reclame uit waarin acteur Aaron Paul de woorden "Xbox on" sprak, waardoor spelcomputers in huis werden aangezet.

De Google Home-luidspreker werd afgelopen jaar aangekondigd, maar wordt op het moment nog niet in Nederland verkocht.